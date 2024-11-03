Trabzonspor'da Okay Yokuşlu attı hakem iptal etti! İşte o pozisyon...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bu mücadelede bordo-mavili ekibin attığı gol sayılmadı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2024- 19:47 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024- 19:53
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 38. dakikadasında Okay Yokuşlu'nun attığı gol sayılmadı.
Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu foul olarak değerlendirdi.
İŞTE O ANLAR:
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
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