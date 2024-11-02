Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Trabzonspor'un çok büyük bir vergi borcu var. Onun dışında bizim piyasaya borcumuz 1 milyar seviyelerinde. Mevcut vergi borcunun da faizlendirilmesi nedeniyle kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur.

Trabzonspor'un bankalara yılda 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünden kurtulmasını sağladık. Bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en yüksek bütçeli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik.