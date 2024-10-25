“Geçen sezon Kosova Ligi’nde en çok gol atan iki isimden biri oldu. Ligin en iyilerinden ve en yetenekli isim olarak göze çarpıyor. Sol ayağı çok iyi. 10 numara ve kanatlarda çok etkili performans sergiliyor” | Son dakika Trabzonspor haberleri

Kosova'da Radio Urban FM'de program yapan gazeteci Jon Ajeti, Trabzonspor'un takibine aldığı Drilon Hazrollaj'ı Fotomaç için tanıttı. 20 yaşındaki futbolcunun çok yetenekli olduğunu vurgulayan Jon Ajeti, "Geçen sezon Kosova Ligi'nin 25 golle en çok gol atan iki isminden biri oldu. 10 numara ve kanatlarda forma giyiyor. Forvette fizik olarak biraz zayıf kalabiliyor. Takımı Malisheva'nın Konferans Ligi'ne gitmesinde etkiliydi" dedi.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Hem liglerinin hem de ülke futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak Drilon Hazrollaj'ın öne çıktığını aktaran Kosovalı gazeteci, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da birçok lig ve takımdan ilgi var. Kendisine teklifler gelmeye başladı. Müthiş sol ayağıyla, gol vuruşları ve harika tekniğiyle kesinlikle ligin en değerli 3 futbolcusundan biri. Yaşı itibarıyla da ligin en yetenekli futbolcusu. Çok iyi ve çok değerli bir futbolcu. En son Kosova Milli Takımı'na seçildi."