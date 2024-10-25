Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Sarıalioğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili de "tam bir model" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ERTUĞRUL DOĞAN TAM BİR ROL MODEL"

İstanbulspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Türk futbolundaki mali problemlerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sarıalioğlu, "Ortak akıl ve dayanışmayla, futbolumuzu ileriye taşıyabiliriz. Ancak bu, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle mümkün. Kulüplerin borç batağından kurtulması, mali yapının sağlamlaşması şart. Bu konuda Trabzonspor Kulübü'nün son 1,5 yılda attığı adımlar örnek alınmalı. Ertuğrul Doğan, tam bir rol model " dedi.