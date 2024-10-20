Futbol kaliteli oyuncularla güzel. Vişça ilerlemiş yaşına rağmen Trabzonspor'un elindeki en değerli oyuncusu durumunda. Dün de tam maç berabere bitiyor derken, sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu. Trabzonspor, Papara Park'ta üç puandan daha fazlasını kazandı. Aslında maça güçlü bir ön alan presi ile başladı Trabzonspor. İlk 15 dakika Başakşehir'e nefes aldırmadılar ama sonuç çıkaramadılar. Sonrasında Başakşehir de oyuna ortak oldu. İlk yarıda Vişça'nın net bir pozisyonu, Malheiro'nun da bazuka gibi bir şutu vardı.

Teknik direktör Şenol Güneş, nokta atışı değişikliklerle hem galibiyeti getirdi hem de ustalığını konuşturdu. Şenol hoca, dün sahadaki oyuncuları kadar yoruldu, hiç kulübeye girmeden, sürekli oyunun içinde oldu. 90+3. dakikada Enis Bardhi, Ozan Tufan'a 'al da at' dedi. Ozan Tufan topa o kadar kötü vurdu ki… İnanılır gibi değil. Ozan'ın kendini daha fazla maça vermesi lazım. Şenol hoca, Ozan'ı kazanmaya çalışıyor. Ama Ozan'ın da daha fazla gayret göstermesi lazım. Mendy de Lundstram da stoper değil. Ama dün savunmanın tandemini oluşturdu bu iki oyuncu. Orta sahada bir türlü verimli olamayan Lundstram, dün stoperde daha etkili oynadı. Hakem Zorbay Küçük'ün performansını beğenmedim. Gereksiz yere oyunu çok kesti. Trabzonspor'da yüzleri güldüren, kara bulutları dağıtan bir galibiyet oldu. Yükseliş döneminin kurdelesini kesen isim de Vişça'ydı!