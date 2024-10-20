Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi! "Yükseliş döneminin ilk maçı"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti Bu karşılaşmayı bordo-mavili ekip Edin Visca'nın son dakikalarda bulduğu goller 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu karşılaşmayı ise Fotomaç Gazetesi yazarları çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor'un acil bir galibiyete ihtiyaç duyarak çıktığı maçta, aynı iştahı sahaya yansıtmada zaman zaman zorlandığı anlar oldu. Ön alan baskısını yapmaya çalışan ancak kazandığı topları ileride tutmakta zorlanan Trabzonspor, orta sahadaki oyun aklı eksikliğini çok net bir şekilde hissetti. Başakşehir ise her zamanki gibi kendi temposunda, fazla temasa girmeden ancak ne olursa olsun disiplinden kopmayan bir görüntüdeydi. Bu tarz maçların tek çözüm yolu ise sorumluluk alan, üretken olan oyunculardı ki Trabzonspor adına bu tarz bir isim sahada yoktu. Mendy ve Lundstram ikilisinin maça birlikte stoper olarak başlaması, orta sahadaki tempo eksikliği, Draguş'un beklenen katkıyı verememesi ve Muhammed Cham'in beklenen bireysel yeteneklerinin bir türlü sahada görülmemesi dikkat çeken diğer unsurlardı. Bireysel olarak ise tek olumlu gelişme Banza'da yaşandı. Önceki maçlara oranla çok daha diri gözüken Banza hem ön alan baskısını tek başına da olsa yapmaya çalıştı, hem de taraftarları ateşledi.
Maçın son dakikalarında ise beraberliği iyice kabullenen Başakşehir üzerine daha fazla giden Trabzonspor için gol oyuna hücum anlamında çok fazla katılmadığı için çok eleştirilen Eren'in asisti ve yine artık eski temposundan çok uzak kaldığı için tepki gören Edin Vişça'nın golüyle geldi. 90 dakika boyunca fazla üretken olmayan Trabzonspor için bazı maçlarda, "Sadece kazanmak gerekir" söyleminin karşılığı yaşandı. Kazanmak, bir kıvılcımı ateşlemek ve milli maç sonrası beyaz sayfa ile başlangıç yapmak çok daha değerliydi. Bu galibiyetin şimdi ihtiyacı olan oyunun daha da gelişmesi, futbolcuların daha fazla sorumluluk alması ve tribünlerin dolması.
ZEKİ UZUNDURUKAN - YÜKSELİŞ DÖNEMİ
Trabzonspor için yükseliş döneminin ilk maçı oldu diyebiliriz Başakşehir karşılaşması için… Yükseliş dönemi diyorum, çünkü Trabzonspor bundan sonraki zorlu periyotta daha iyi futbol oynayıp, daha iyi sonuçlar alacaktır. Art arda gelen beraberlikler yüzünden takım üzerinde büyük bir baskı vardı. Takımın enerjisi çok düşüktü. Bordo mavililerin, ayağa kalkması için bir galibiyete ihtiyacı vardı. O galibiyet de maçın uzatma anlarında geldi. Vişça harika bir vuruşla Trabzonspor'un adeta kaderini değiştiren adam oldu.
Futbol kaliteli oyuncularla güzel. Vişça ilerlemiş yaşına rağmen Trabzonspor'un elindeki en değerli oyuncusu durumunda. Dün de tam maç berabere bitiyor derken, sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu. Trabzonspor, Papara Park'ta üç puandan daha fazlasını kazandı. Aslında maça güçlü bir ön alan presi ile başladı Trabzonspor. İlk 15 dakika Başakşehir'e nefes aldırmadılar ama sonuç çıkaramadılar. Sonrasında Başakşehir de oyuna ortak oldu. İlk yarıda Vişça'nın net bir pozisyonu, Malheiro'nun da bazuka gibi bir şutu vardı.
Trabzonspor'da bir türlü gelmeyen gol, takımın strese girmesine neden oldu. Oyuncular, bu yüzden telaşa girip, final paslarında yetersiz kaldılar. Tribünlerden de kötü oyun nedeniyle fazla destek göremeyen bordo-mavili takımda Mendy savaşçı futbolu ile takımı ayakta tutan isim oldu. 10 numara pozisyonunda oynayan Muhammed Cham, sahada kaldığı 74 dakika içinde hiç katkı veremedi. Şenol Güneş, kötü oynayan takımı ayağa kaldırmak, üretkenlik kazandırmak için art arda değişiklikler yaptı. Enis Bardhi ve Cihan Çanak hamleleri ile daha çok öne giden Trabzonspor, golü de bulup kazanmasını bildi.
Teknik direktör Şenol Güneş, nokta atışı değişikliklerle hem galibiyeti getirdi hem de ustalığını konuşturdu. Şenol hoca, dün sahadaki oyuncuları kadar yoruldu, hiç kulübeye girmeden, sürekli oyunun içinde oldu. 90+3. dakikada Enis Bardhi, Ozan Tufan'a 'al da at' dedi. Ozan Tufan topa o kadar kötü vurdu ki… İnanılır gibi değil. Ozan'ın kendini daha fazla maça vermesi lazım. Şenol hoca, Ozan'ı kazanmaya çalışıyor. Ama Ozan'ın da daha fazla gayret göstermesi lazım. Mendy de Lundstram da stoper değil. Ama dün savunmanın tandemini oluşturdu bu iki oyuncu. Orta sahada bir türlü verimli olamayan Lundstram, dün stoperde daha etkili oynadı. Hakem Zorbay Küçük'ün performansını beğenmedim. Gereksiz yere oyunu çok kesti. Trabzonspor'da yüzleri güldüren, kara bulutları dağıtan bir galibiyet oldu. Yükseliş döneminin kurdelesini kesen isim de Vişça'ydı!