Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Çekişmeli mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla bordo mavililer oldu. Fırtına'nın galibiyet sayısı Edin Visca'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

23'üncü dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen top ceza sahasında Cham'ın önüne düştü. Cham pasını Visca'ya verdi. Bu oyuncunun şutunda top üstte auta gitti.

28'inci dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Malheiro'nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

39'uncu dakikada Cham'ın ortasında Lundstram kafa vuruş yaptı. Kalenin yanında auta çıktı.

Karşılaşmasının ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

61'inci dakika Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Piatek kafayı vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

80'inci dakikada Bardhi serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Mendy'nin kafa vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

90+1'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Eren Elmalı'nın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Visca topun gelişine vurarak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

ŞENOL GÜNEŞ, 1000'İNCİ RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde 1000'inci maçına çıktı. Bu istatistikle birlikte Güneş, bunu Türkiye'de başaran ilk teknik adam oldu.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş milli aradan önce 1-1 beraber biten Hatayspor karşılamasının ardından ilk 11'de 2 değişikliğe gitti Serdar Saatçı ve Enis Bardhi yedek kulübesine gelirken, onların yerine Cham ve Ozan Tufan ilk 11'de yer aldı.

6 İSİM SAKAT OLDUĞU İÇİN KADRODA YER ALMADI

Sakatlıkları bulunan Denswil, Anthony Nwakaeme, Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Özellikle stoper bölgesinde oynayan isimlerin sakat olmasından dolayı Lundstram stoper bölgesinde maça başladı.

TRİBÜNLER TAM DOLMADI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya yoğun ilgi göstermedi, tribünlerin bir bölümü boş kaldı. Konuk ekip taraftarları için ayrılan misafir tribünleri Başakşehir taraftarı gelmediği için boş kaldı.

TARAFTAR ALKIŞLADI

Maçın bitiş düdüğü sonrası bordo mavili taraftarlar, takımlarını tribüne çağırarak alkışladı.