Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Bütün oyuncular önemli. Alınan tüm oyuncular, şans geldiğinde iyi kullanarak takıma katkı vermeli. Bugün de sahaya çıkacak oyuncuların bunu yapacağını düşünüyorum. Galibiyet, tabii ki önemli. Kazanmak en azından kayıptaki moralsizliği ortadan kaldırıyor. Oyun olarak aşama kaydederek kazanmak önemli, Konya maçı öyleydi. Bu maçta da güzel bir sonuç istiyorum. Hatayspor da zor bir dönemden geçiyor. Oyun adına doğruları yaptığımızda kazanmayı bekliyorum."