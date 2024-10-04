Trabzonspor'da stoper tandemi alarm veriyor!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da bu sezon stoper tandemi alarm vermeye başladı. Bordo-mavili ekipte bu mevki için sağlam kalan oyuncular azaldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesi savunma mevkiinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Birçok oyuncusundan gelen sakatlık haberine üzülen bordo-mavili takım, son olarak Stefano Denswil'in problemiyle sarsılırken savunma da adeta çöktü. Önceki gün yaptığı antrenmanda ağrı hisseden ve çekilen MR görüntülemesinde sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Hollandalı stoper, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Böylelikle Hüseyin Türkmen, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Denswil ile birlikte Trabzonspor, 4 savunma oyuncusundan yoksun kalacak. Sabah'ta yer alan haberde takımda stoper orjinli tek sağlam oyuncu, yeni transfer Serdar Saatçı ile devşirme Batista Mendy kaldı. Genç Ali Şahin Yılmaz da ilk kez 21 kişilik kadroya girebilir. Geçen haftaki Konyaspor maçında stoperde de görev yapabilen orta saha Ozan Tufan sakatlık yaşamıştı. Karadeniz ekibinde Hatayspor maçı öncesi toplam sakat oyuncu sayısı 9'a yükseldi.

SERDAR SAATÇI GÖREVE

Trabzonspor'da Denswil'in sakatlanması sonrası Serdar Saatçı'ya forma şansı doğdu. Bordo-mavili formayı ilk kez geçen hafta Konyaspor maçının son dakikalarında sırtına geçiren yeni transferin yaşanan sakatlıklar sonrası Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Serdar şans bulduğunda bunu iyi değerlendirirse oynamaya devam eder" demişti. Öte yandan 21 yaşındaki stoper de yaşanan gelişmeler sonrasında Hatayspor sınavı öncesi heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.