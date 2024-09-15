Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM"

Heyecanlıyım. Sorumluluklarımı biliyorum, o sorumluğu taraftar veriyor. Biz işimizi yapacağız. Çok zorlu dönemler de gördük iyi dönemler de. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacağına bakacağız. Ben bu camianın bir bireyiyim. Burası büyük bir camia. Camianın beklentisini biliyorum. Oyuncuların futbol karakterlerini iyi analiz ederek hücum ve savunmayı doğru yaparak ilerlemeye çalışacağız. Rakibimiz güçlü ve formda. Ligde henüz denge oturmadı, bazı takımlar 5. maçını bitirdi, bazıları 3. maça çıkmadı."

"RAKİPLER ÇOK PAHALI OYUNCULAR ALDI"

"Bugün çıkacak olan 11, bugün çıkacak. Her maçta 11 değişebilir, oyuncuların ne kadar yeterli olduğunu değerlendireceğiz. Sürekli oyuncu gelmesi de bir karmaşıklık yarattı. Bir 11 ve onun alternatifini istiyoruz. Kabul etmek lazım ki diğer takımlar çok pahalı oyuncular aldılar, bunun şartlarını bilemeyiz biz ama elimizdeki oyunculardan en iyisini alacağız."