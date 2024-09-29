Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza
Konyaspor: Slowik, Nicola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.