Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:
Yazdan kalan bir mevsim var ama bizim havamız iyi değil. Bugün yeniden başlangıç yapmak istiyoruz.
Geride bıraktığımız 3 maçta iyi bir oyun oynayamadık. Bu hafta iyi çalıştık ve kazanmak istiyoruz.
Aklımızla ve sabrımızla oynayacağız. Rakibimiz top kazanma konusunda ligde 3. sıradalar.
Bütün oyuncularım kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz.