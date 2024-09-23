Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu sezon henüz galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavili ekip zorlu mücadelede 3 puan arayacak. İşte Şenol Güneş'in Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... | Trabzonspor haberleri

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor, 3 puan hedefliyor. Fotomaç'ın derlediği haberde ligde ilk 4 maçından beraberliklerle ayrılan bordo-mavililer, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kazanarak seri yakalamak istiyor. İlk hafta Sivasspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Fırtına, ikinci haftayı bay geçmişti. 3. haftada Kayserispor'la 2-2, 4. haftada Eyüpspor'la 0-0 ve 5. haftada Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 6. haftada Gaziantep deplasmanına çıkıyor.

ERKEN GOL HEDEFİ

Bordo-mavılılerde bu maç öncesi Edin Visca kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Stefan Savic, Hüseyin Türkmen ve Enis Destan ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İlk 11'de değişiklikler yapmayı düşünen Teknik Direktör Şenol Güneş, oyun planında da ilk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almayı ve erken gol bularak takımı rahatlatmayı amaçlıyor. Bir galibiyetin takımın enerjisini önemli oranda değiştireceğini düşünen Güneş, Gaziantep deplasmanında mutlaka 3 puan amaçlıyor.

HİÇ YENİLGİ ALMADI

Lig tarihinde Gaziantep FK'ya hiç kaybetmeyen Trabzonspor, kırmızı- siyahlı rakibine karşı bugüne kadar 6 galibiyet aldı, 3 beraberlik yaşadı

10 YIL SONRA

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu akşam Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez ilk 4 maçından galibiyet çıkaramadı. Bordomavililer en son 2014-2015 sezonunda aynı başlangıcı yapmıştı.

SADECE AVRUPA'DA

Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıktı. Karadeniz devi sadece Avrupa'da Ruzomberok'a karşı 2 galibiyet elde edebildi. 6 müsabakadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geriye kalan 2 karşılaşmada da mağlup oldu.

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Dış sahada oynadığı son üç Süper Lig maçında gol yemeyen Trabzonspor, 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer deplasmanda en son üst üste dört gole kapama yaptığı seriyi Ağustos-Ekim 2010 arasında Şenol Güneş yönetiminde yakalamıştı.

26 MAYIS'TA ANKARAGÜCÜ

Trabzonspor, ligde son galibiyetini geçen sezonun son haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti. 26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezon başlayan ligde de henüz galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

GAZİANTEP FK FORMSUZ

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı. Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan kırmızı-siyahlılar, düşüşe geçti. Selçuk İnan ve ekibi bu akşam Trabzonspor karşısında evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak. Kırmızı-siyahlı ekip, dün yaptığı antrenmanla beraber hazırlıklarını tamamladı.

BİLETLERE TEPKİ!

Gaziantep FK'nın bu akşamki maç için satışa sunduğu biletlerin fiyatları 700 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Ancak Trabzonspor taraftarları için ayrılan deplasman tribünü bilet fiyatı 910 TL olarak belirlendi. Trabzonspor'un Beşiktaş ile Papara Park'ta oynadığı maçta en ucuz biletin 350 TL olduğu için Gaziantep FK'nın belirlediği bilet fiyatlarının neredeyse iki katına çıkması dikkat çekiyor. Taraftarlar, özellikle deplasman tribünü bilet fiyatına sosyal medyada tepki göstermeye başladı.

ORSİC YER ALMADI

Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da maç kadrosunda Mislav Orsic yer almadı. Bu sezon hem Abdullah Avcı hem de Şenol Güneş yönetiminde 6 resmi maça çıkan ve 1 asist yapan Hırvat futbolcu, bugünkü mücadele öncesi kadroya dahil edilmedi. Güneş, hafta içinde Kayserispor'la oynanan erteleme maçında da Orsic'e ilk 11'de yer vermiş ancak ikinci yarının başında oyundan almıştı.

SİMON BANZA SİFTAH ARIYOR

Yeni transfer Simon Banza'nın bugün Gaziantep maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor. Portekiz'de Braga ve Türkiye'de Trabzonspor'da görev yaptığı son 9 lig maçında gol atamayan Banza, gol hasretini bitirmek istiyor. Aynı zamanda bordo-mavili forma altında ilk golünü atarak siftah yapmak isteyen yıldız forvet, Portekiz'de daha önceki 22 karşılaşmada 22 gol sevinci yaşamıştı.

DIŞARIDA İLK MAÇ

11 yıl sonra Trabzonspor'a geri dönen Şenol Güneş, 5. döneminde ilk kez bir deplasman maçına çıkacak. Deneyimli teknik direktör, ilk iki maçını evinde Beşiktaş ve Kayserispor'a karşı oynamıştı.

YOĞUN TEMPO BUGÜN BİTİYOR

Trabzonspor yoğun maç trafiğinde izin yapmadan hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş ile oynanan maçtan Gaziantep FK ile oynanan maça kadar geçen süre içerisinde oyuncularına izin vermedi ve takım yoğun tempoda bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Güneş'in Gaziantep FK ile oynanacak olan maçın kazanılması durumunda oyuncularına bir jest yapabileceği belirtildi.

KADRO REKABETİ

Bordo-mavili takımda Gaziantep FK ile oynanacak olan maçın ilk 11'ine girmek kadar 21 kişilik maç kadrosunda yer almak için de büyük bir rekabet yaşanıyor. Simon Banza'nın geri dönmesiyle birlikte Poyraz Efe Yıldırım ile Umut Bozok arasında 21 kişilik kadroya girmek için bir rekabet yaşanırken, sol bek pozisyonunda ise Eren Elmalı'nın alternatifi olmak için Barisic ile Arif Boşluk rekabet içerisinde. Orta sahada Umut Güneş, 21 kişilik maç kadrosunda içerisinde yer almayı çok istiyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

GAZİANTEP FK: DIOUDIS, ÖMÜRCAN, ERTUĞRUL, SABORIT, B.VIANA, M'BAKATA, NDIAYE, MAXIM, KOZLOWSKI, SORESCU, OKEREKE

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MALHEIRO, SERDAR, DENSWIL, EREN, OKAY, MENDY, CIHAN, CHAM, ORSIC, BANZA