Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2024- 21:50 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024- 22:46