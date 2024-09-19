Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor PAPARA Park'ta kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

6 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Bordo-mavili takımda yeni transferler Banza, Serdar Saatçi ile Cham, transferleri Kayseri maçının ilk oynanacağı tarih olan 26 Ağustos'tan önce gerçekleşmediği için bugün yok. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Vişça, sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen de bu maçta forma giymiyor.

GÜNEŞ'TEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Çıktığı ilk maçta Beşiktaş'tan puan alan Şenol Güneş, oyuncularına, "Çok iyi bir duruş sergilediniz ama kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu Kayserispor maçında başarın" dedi. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor ile Kayserispor, 45'inci kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor'un 26, Kayserispor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 44'ü Süper Lig, 14'ü 2'nci Lig ve 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26'sı Trabzonspor'un, 9'u Kayserispor'un galibiyetiyle tamamlanırken 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.