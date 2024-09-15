Uğurcan Çakır Beşiktaş karşısında kalesinde devleşti! İşte o kurtarış
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 60. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva ile gole yaklaştı. Bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır, yaşanan pozisyonda kalesinde devleşti. İşte o anlar... | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2024- 21:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024- 21:38
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 60. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva ile gole yaklaştı. Bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır, yaşanan pozisyonda kalesinde devleşti.
İŞTE O ANLAR:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...
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