Şenol Güneş adım adım Trabzonspor'a!

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör çalışmaları başladı. Yeni hoca adayları arasında tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in adı ön plana çıkarken 72 yaşındaki çalılştırıcı ile yapılaack görüşme tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Teknık direktör konusunu milli arada çözecek olan Trabzonspor'da bugün çalışmalara hız verilecek. Abdullah Avcı'nın vedasının ardından adaylarını belirleyen bordo mavili kulüp, Eyüpspor maçının tamamlanmasıyla yeni hocanın kim olacağını netleştirecek. Adaylar arasında tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in ismi öne çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devinde Şenol Güneş ile bugünden itibaren görüşmelere hız verilecek. Teknik direktör görüşmelerinin hızlıca tamamlanması hedefleniyor.

3 FARKLI DÖNEMDE GÖREV YAPTI

Şenol Güneş daha önce 3 farklı dönemde görev yapmıştı. Deneyimli hoca, 1993-1997 arasında ilk dönemini yaşamıştı. Güneş daha sonra 2004-2005 sezonunda bordo mavili ekibin başında yer aldı. Başarılı teknik adam son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştırmıştı. 72 yaşındaki teknik direktör, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma sevinci yaşamıştı. Öte yandan Trabzonspor için şu anda Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke'nin adı da geçmişti.