Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Trabzonspor'da Enis Bardhi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ENIS BARDHI'NİN AÇIKLAMALARI:

"11'E 11 DEVAM ETSEYDİK FARKLI OLURDU"

Maça 11'e 11 başladığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında kırmızı kart gördük. Ama takımımız sonuna kadar mücadele edeceğini gösterdi. Herkes mücadele etmeye çalıştı. Bugün belki 1 puan aldık ama 11'e 11 devam etseydi kesinlikle farklı olurdu."