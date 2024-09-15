Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Cihan Çanak, Felix Uduokhai ile çarpıştı. Pozisyonun ardından Cihan bir süre hareketsiz şekilde yerde kaldı. 19 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Cihan Çanak korkuttu! Oyuna devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Cihan Çanak, Felix Uduokhai ile çarpıştı. Pozisyonun ardından Cihan bir süre hareketsiz şekilde yerde kaldı. 19 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi.
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Yayın Tarihi: 15.09.2024- 22:11