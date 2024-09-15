Trabzonspor'da Cihan Çanak korkuttu! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Cihan Çanak, Felix Uduokhai ile çarpıştı. Pozisyonun ardından Cihan bir süre hareketsiz şekilde yerde kaldı. 19 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2024- 22:11