Trabzonspor transferde yeniden atağa kalktı. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bir merkez orta saha ve bir de kanat forvet arayışına girişen bordo mavililerin, Philip Billing için 2. teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor transferde yeniden gaza bastı. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda bir merkez orta saha ve bir kanat forvet arayışına girişen bordo-mavili yönetimin orta saha için öncelikli hedefi Bournemouth forması giyen Philip Billing oldu. Fotomaç'ın haberine göre, bu oyuncu için kulübüne ilk etapta kiralama teklifi yapan Karadeniz devi reddedilmişti. Yönetimin, 28 yaşındaki Danimarkalı için ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ve bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktuğu öğrenildi. 2019'dan bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Danimarkalı yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor ve piyasa değeri 22 milyon euro.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Yıldız futbolcu merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan tecrübeli futbolcu bu sezon Bournemouth'un Premier Lig'de oynadığı 3 maçın ikisinde kadroya alınmadı. Bir maçta sadece 6 dakika görev yapabildi. 1.93 boyuncu oyuncu geçtiğimiz sezon ise 33 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bordo mavililer, 5 kez de Danimarka Milli Takımı'nın formasını terleten Biling'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Tecrübeli futbolcu oyunu her iki yönlü oynayabilme özelliği ile (box to box) öne çıkıyor.

FİZİĞİ GÜÇLÜ VE TEKNİK

143 maçlık Premier Lig tecrübesinde 12 gol, 4 asistle oynayan Billing, güçlü fiziksel özelliklerinin yanı sıra teknik kapasitesiyle de adından söz ettiriyor. Etkili pasları ve oyun görüşüyle dikkat çeken bir futbolcu.

14.5 MİLYONA SATILMIŞTI

2017 yılında Huddersfield'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli bir rol üstlenen Billing, 2019'da Bournemouth'a 14.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. İngiltere medyası, 28 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'un istediğini duyurdu.