Trabzonspor St. Gallen maçı için İsviçre'ye gitti!

Trabzonspor St. Gallen maçı için İsviçre'ye gitti!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile oynayacağı maç için bu sabah özel uçakla İsviçre'ye gitti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 11:46