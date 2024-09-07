ŞU ana kadar 3'ü yerli, 10'u yabancı 13 transfer gerçekleştiren Trabzonspor, iki takviye daha planlıyor. Efsane ismi Şenol Güneş'i 11 yıl sonra teknik direktörlük koltuğuna oturtan yönetim, tecrübeli hocanın istediği üzerine merkez orta saha ve kanat forvet transferi için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Karadeniz devinin kurmayları bu doğrultuda Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing'i gündemine aldı. 2019'dan bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Danimarkalı yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor. Yıldız futbolcu merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan tecrübeli futbolcu bu sezon Bournemouth'un Premier Lig'de oynadığı 3 maçın ikisinde kadroya alınmadı. Bir maçta sadece 6 dakika görev yapabildi. 1.93 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise 33 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bordo mavililer, 5 kez de Danimarka Milli Takımı'nın formasını terleten Biling'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. G.Saray da bu oyuncu ile ilgileniyor.