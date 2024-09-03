Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Takvim'in haberine göre Başkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada olan Şenol Güneş'le İstanbul'daki bürosunda dün bir araya geldiği öğrenildi. Başkan Doğan'ın tecrübeli hocayla takımın durumunu masaya yatırdığı ve şartları konuştuğu ortaya çıktı. İkili görüşmede transfer hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Şenol Güneş'in görevi kabul etmesi durumunda istediği taleplerin de burada konuşulduğu gelen bilgiler arasında. Başarılı hocanın Trabzonspor'da yapacakları hakkında detaylı şekilde bilgi verdiği iddia edildi. Bu görüşmenin sonucunun ne olacağı merakla bekleniyor. Şenol Güneş'in her zaman yuvası olarak gördüğü Trabzonspor'un geleceği hakkında önemli görüşler sunduğu ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın da fikirlerini ilettiği öğrenildi. İki taraf arasında bir uçurum olmadığı ortaya çıktı. Bu görüşmenin ardından Başkan Ertuğrul Doğan'ın yapılan görüşmenin ayrıntılarını yöneticilerle de görüşmesi bekleniyor. Bordo- Mavili kulübün başkanının vereceği son karar ise merakla beklenmeye başladı.