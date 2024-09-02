Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Eyüpspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Enis Destan ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2024- 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024- 14:49