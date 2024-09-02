Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile karşılaştı.
Bu mücadelede bordo-mavili ekipte Enis Destan talihsiz bir olay yaşarak sakatlandı.
Oyundan çıkan Enis'in son durumu merak ediliyordu.
Şimdi ise Trabzonspor'dan açıklama geldi.
Bordo mavili ekip, milli futbolcunun sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.