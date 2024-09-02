Maçın 45+1. dakikasında çevre kontrolü yapamadığı ve oyunu okuyamadığı için Eyüpspor un çok iyi bir atağını kesti. Oyunu avantaja bırakması verdiği faulden daha değerli olurdu. 77. dakikada görmediği halde fal açarcasına Eyüpspor lehine bir penaltı çaldı ki tam bir skandaldı. Mendy ayağını uzatıyor, yere basmış rakibe hiçbir müdahalesi yok, Eyüpspor'lu Seslar ile arasında neredeyse TIR geçecek kadar mesafe var.