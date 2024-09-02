TRABZONSPOR HABERLERİ | Şenol Güneş Ertuğrul Doğan ile görüşecek!

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul’a gitti.

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen karşısında turu geçemeyen bordo mavililer, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı alarak 2. Abdullah Avcı dönemini sona erdirdi.

Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına geçmişti. Hatta bordo mavililerin, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i gündemine aldığı ifade edilmişti. Bu konuya dair sıcak bir gelişme yaşandı.

61 Saat'te yer alan habere göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul'a gitti.