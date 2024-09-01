Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılasından sonra ilk resmi maçına çıktan Karadeniz ekibi, İhsan Derelioğlu yönetiminde ilk maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 2'ye yükseltti. Eyüpspor ise , puanını 8 yaptı.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 4. haftayı namağlup tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eyüpspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.