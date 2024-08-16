Trabzonspor, Sivasspor'un başarılı golcüsü Rey Manaj için girişimde bulundu. Sivasspor'a para artı takas teklifinde bulunan Trabzonspor, henüz istediği yanıtı alamadı. Sivasspor'un Manaj'ı satmayı düşündüğü ancak talebinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre 27 yaşındaki Manaj'ın transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un mevcut yabancı kontenjanında yer açmak için Fountas, Teklic gibi isimlerin yanı sıra Umut Bozok'u da takasla önerdiği iddia edildi. Fırtına, transfer döneminin başından bu yana hedefinde olan diğer isimler Onuachu ve Weghorst konusunda henüz olumlu bir adım atamadı. Manaj geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 36 resmi maçta 22 gol kaydetti, 3 asist yaptı.