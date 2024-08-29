Trabzonspor 1-1 St. Gallen (Penaltılar sonucu: 4-5) | MAÇ SONUCU-ÖZET
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, uzatmalara giden bu mücadeleyi penaltılar sonucu 4-5 kaybetti ve Avrupa'ya havlu attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İsviçre ekibi St. Gallen ile kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadeleyi bordo-mavililer penaltılar sonucu 5-6 kaybetti.
St. Gallen'in golünü 31. dakikada Isaac Schmidt kaydederken; Trabzonspor bu gole 52. dakikada Enis Destan'la karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, lig aşamasına kalamayarak Avrupa'ya havlu attı.