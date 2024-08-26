İtalya ekibinden Mendy hamlesi! Bonuslarla birlikte...
Fırtına'ya transfer piyangosu!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | 25 Ağustos
FİT CHURROS TARİFİ😋
Aspor Keşfet
Son Dakika
İtalya ekibinden Mendy hamlesi! Bonuslarla birlikte... İtalya ekibinden Mendy hamlesi! Bonuslarla birlikte... 01:40
G.Saray sol bekte rotayı Ada'ya çevirdi! G.Saray sol bekte rotayı Ada'ya çevirdi! 01:37
F.Bahçe alarma geçti! O transferler için... F.Bahçe alarma geçti! O transferler için... 01:34
Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi! Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi! 01:29
G.Saray'da sol bek için 2 aday! G.Saray'da sol bek için 2 aday! 01:27
F.Bahçe'den TFF'ye flaş çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 00:43
Daha Eski
Mourinho: Çok kötü bir hakem ve... Mourinho: Çok kötü bir hakem ve... 00:43
Fred hat-trick yaptı F.Bahçe Rize'de coştu! Fred hat-trick yaptı F.Bahçe Rize'de coştu! 00:43
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da 00:43
F.Bahçe 2 kez penaltı bekledi! F.Bahçe 2 kez penaltı bekledi! 00:43
Amrabat transferinde flaş gelişme! F.Bahçe... Amrabat transferinde flaş gelişme! F.Bahçe... 00:42
G.Saray'da yabancı krizi! Maliyetleri dudak uçuklattı G.Saray'da yabancı krizi! Maliyetleri dudak uçuklattı 00:42