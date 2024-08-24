Yaz transfer döneminde önemli takviyelere imza atan Trabzonspor, forvet çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan önderliğinde yoğun bir mesai içerisinde olan bordo-mavili ekip, Paul Onuachu ve Wout Weghorst için tüm imkanları zorluyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da ana gündem forvet transferi... Son 4 maçta rakip fileleri havalandıramayan bordo-mavililer, uzun süredir takviye yapmak istediği forvet hattı için yoğun bir mesai harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu konuyu kısa sürede çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği belirlendi. Fotomaç'ın haberine göre Doğan, transferlerle yakından ilgilenirken, uzun süredir gündemde yer alan Paul Onuachu ve Wout Weghorst için tüm imkanların seferber edildiği gelen haberler arasında.

BAŞKAN DOĞAN DEVREDE

Fırtına'ya gelmek için can atan Paul Onuachu'nun kulübü Southampton, Trabzonspor'un ısrarı karşısında halen daha beklenen seviyelere gelmedi. İngiliz ekibine en ciddi teklif ise Karadeniz ekibinden gelmiş durumda. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin gelmeyi çok istemesi bu transferde umutların sürmesini sağlıyor. Wout Weghorst'un kulübü ise ödeme konusunda nakit isteği noktasında ısrarı sürüyor. Doğan'ın iki oyuncudan birini takıma katacağı seslendiriliyor.