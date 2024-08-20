Trabzonspor'dan forvet transferin tert köşe!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, bu mevki için Weghorst, Onuachu gibi isimleri kadrosuna katmak istersen, sürpriz bir oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi. Bugüne kadar Paul Onuachu, Wout Weghorst ve Rey Manaj gibi oyuncularla yaptığı transfer görüşmelerinde istediği sonucu alamayan bordo-mavililer, bu kez Almanya'dan bir yıldıza talip oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen 30 yaşındaki Alman forvet Marvin Ducksch için kulübüne resmi teklif yaptı.

34 MAÇTA 13 GOL ATTI

Hem Alman ekibi hem de oyuncu cephesinden doğrulanan transfer görüşmelerinin yeni başladığı ancak henüz bir aşama kaydedilmediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan ve kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Alman Milli takımında görev yaptı. Kariyerinde çıktığı 423 maçta 211 gol 99 asistlik katkı sağlayan Ducksch, geçtiğimiz sezon 34 maçta 13 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.