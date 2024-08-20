Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu maçında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi bordo-mavililer, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Bildirilen listede 4 oyuncu yer almadı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ LİSTE:
Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Batista Mendy, Stefan Savic, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yılmaz, John Lundstam, Edin Visca, Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trezeguet, Denis Draguş, Enis Destan, Mislan Orsic
LİSTEDE OLMAYANLAR:
Tonio Teklic, Mislav Orsic, Umut Bozok, Taxiarchis Fountas