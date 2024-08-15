UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, rakibine 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Turu maçıyla devam edecek. Bir diğer maçta temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanş maçında sahasında Iberia'yı konuk etti. Çağdaş Atan'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağşup ederek play-off turuna kaldı. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2024- 22:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024- 22:55