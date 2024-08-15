Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Rapid Wien'e mağlup oldu. Fırtına, yoluna UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda devam edecek. İşte detaylar...

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer sahasında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibine deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Mücadelede ilk yarı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda 77. dakikada ev sahibi takımdan Seidl gol perdesini açtı.

85. dakikada Trabzonspor'dan Malheiro kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında ev sahibi takımdan Lang skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Trabzonspor bu skorla sahadan mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne bu turda veda eden bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi için play-off maçları oynayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

MAÇTAKİ KIRMIZI KART