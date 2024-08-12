Trabzonspor, Josh Brownhill için bastırıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği yıldız futbolcu için Bordo-Mavili yönetimin yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre; bir süredir bu oyuncu için Burnley kulübüyle görüşme yapan Karadeniz kulübü yetkililerinin bu transfer için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi kalan 28 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a gelmeye yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Yönetimin yeni bir teklif sunması bekleniyor.