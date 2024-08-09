Trabzonspor'dan 4 milyar TL'lik gelir!

Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi. Yapılan açıklamada bordo-mavili kulüp, İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan arazisinin 4 milyar TL karşılığında 30 yıllığına kiralandığını açıkladı. İşte yapılan açıklama... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'dan Kartal arazisi için KAP açıklaması geldi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yönetim Kurulumuzun bugün tarihli (09.08.2024) toplantısında alınan karar gereği;

Trabzonspor Kulübü'ne ait olan, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii adresindeki, 12.452,09m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı" nın, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 4.061.813.000.-TL ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 3.924.705.000.-TL lik değerleme tutarlarının ortalaması olan 3.993.259.000.-TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verilmiştir.

İlgili değerleme raporları gün içerisinde KAP'da ayrıca açıklanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."