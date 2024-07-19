Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!

Transfer döneminin hızlı ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

Dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.