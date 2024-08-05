Savunma hattını Avrupa çapında tecrübeli ve önemli bir stoper olan Stefan Savic'le takviye eden Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Bordo mavili kulüp, Savic gibi deneyimli bir savunmacının yanına genç ve gelecek vaat eden bir isim arıyor. Karadeniz devinde listede yer alan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Arseniy Batagov bu tanımlamaya tam anlamıyla uyuyor. Fotomaç'ın haberine göre, Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında oynayan Batagov için 2 milyon euroluk bir teklif yapıldı.

SCOUT EKİBİNDEN TAM NOT

Trabzonspor'da scout ekibinin birçok kez izleyip beğenerek olumlu rapor sunduğu genç stoper için temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Fırtına'da tüm hedef hem savunmayı güvende tutmak hem de geleceğe yatırım yapmak. Bu doğrultuda da Arseniy Batagov çok isteniyor. 33 yaşındaki Stefan Savic'in yanına 22 yaşındaki Arseniy Batagov'la hem tecrübe hem de gençlik dinamizminin yan yana olması amaçlanıyor. Arseniy Batagov'un Zorya Luhansk ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

HAZIR GELECEK

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Arseniy Batagov, Ukrayna U21 Milli Takımı ile Paris Olimpiyatları'nda mücadele ediyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Batagov'un takıma hazır olarak katılması avantaj olarak görülüyor.