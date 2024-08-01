Trabzonspor, Süper Lig’e yükselmesinin 50'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinlikle, geçmiş başarılarını ve tarihini kutladı. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, "Buraya inadımızla geldik ve hiçbir yere gitmiyoruz. Aksine yolumuz belli; ileri, hep ileri." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un 1973-74 sezonunda Türkiye İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmesinin 50'nci yılı kapsamında program gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR TARİHİ BELGELESİNE ALKIŞ

Kutlamalarda katılımcılar, kulüp tarihi, Süper Lig'e çıkış serüveni, kazanılan kupalar, şampiyonluklarla yer alan başarılarını anlatan belgeseli izleyip, bordo-mavili takımın ilk şampiyonluk yıllarına ait gazete manşetlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Salonda ilgiyle izlenen belgesel, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

ÖREN: TRABZONSPORLU OLMAKTAN YAŞAMIM BOYUNCA ONUR DUYDUM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, "Trabzonsporlu olmaktan yaşamım boyunca onur duydum. Bundan sonra da gurur duyacağım. Bugün gördük ki bordo mavili renklere bağlığımız gerçekten övgüye değer" dedi.

BAŞKAN DOĞAN: GURURLUYUZ VE ONURLUYUZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, gururlu olduklarını söyleyerek, "1967 yılında kurulan Trabzonspor'umuz, yarın 57'nci yaşına gelecek. Aynı zamanda bugün Süper Lig'deki 50'nci yılımızı da kutluyoruz; gururluyuz ve onurluyuz. Kurucu başkanlarımızı, kurucu üyelerimizi, eski yöneticilerimizi ve futbolcularımızı saygıyla anıyorum. Ebediyete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyorum. Dünyanın her köşesindeki taraftarlarımızı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 1973-74 sezonundaki kahramanlarımız arasında başkan olarak vardı takımımızın kaptanı sayın Faruk Özak, teknik direktörümüz Sayın Ahmet Suat Özyazıcı, altyapı antrenörümüz sayın Özkan Sümer ve diğer kaptanımız da rahmetli dayım Bülent Şahin Kaya ve efsane oyuncularımızla unutulmaz bir başarı yakalamıştık. Bu sebeple 73-74 şampiyonluğumuz en değerlileri arasındadır. 50 yıldır Süper Lig'deyiz, 57 yaşındayız; hatırlarsınız sultan Alparslan 'geldik' demişti. Mustafa Kemal Atatürk 'gitmiyoruz' demişti. Biz onlara örnek bir kulübüz. Buraya inadımızla geldik ve hiçbir yere gitmiyoruz. Aksine yolumuz belli; ileri, hep ileri" ifadelerini kullandı.

Kutlama etkinlikleri, eski kulüp başkanları ile diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.