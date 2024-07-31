Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, milli oyuncunun maliyetini açıkladı.
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI:
Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.