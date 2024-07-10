Trabzonspor Szeged Csanad maçı yayın bilgileri | Trabzonspor Szeged Csanad maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlık maçında Szeged Csanad ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililerden Hüseyin Türkmen, Gomez ve Meunier, Macar rakibi karşısında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2024- 11:51