Uzun zamandır santrfor transferi yapmayı planlayan Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, daha önce Beşiktaş'ın da formasını giyen Wout Weghorst ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli golcüyü ikna etti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Şu ana kadar 9 transferle şov yapan Trabzonspor, forvet için de geri sayıma geçmiş durumda. Karadeniz devi, yaklaşık 10 gün önce başladığı Wout Weghorst operasyonunda mutlu sona ulaşmak üzere. Karadeniz devi, 31 yaşındaki Hollandalı golcü ile maddi konularda el sıkıştı. Hatta 1.97 boyundaki futbolcu, kendisi için gösterilen evi de beğendi.Fotomaç'ın haberine göre, artık Weghorst ile Fırtına arasındaki anlaşmada çok küçük detaylar kaldı. Ancak Burnley ile görüşmeler devam ediyor. İngiliz ekibi, kule forveti 2020- 21 yılında Wolsfburg'dan 17.5 milyon euro'ya almıştı. Burnley, bir yıllık sözleşmesi kalan Weghorst'tan maksimum kârı elde etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOV YAPMIŞTI

Beşıktaş'ın önceki sezon Burnley'den kiraladığı 31 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifle Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Kartal'da yarım sezon geçiren Weghorst, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 karşılaşmada 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekmişti. Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan (31 maç, 1 gol ve 3 asist) Hollandalı santrfor, sezonun sona ermesiyle Burnley'ye dönmüş ve sonrasında 1.5 milyon euro'ya Hoffenheim'a kiralanmıştı. Bundesliga ekibinde 30 maça çıkan ve 7 gol 4 asistlik katkı sağlayan 1.97 boyundaki yıldız, önümüzdeki sezon çok büyük ihtimalle Fırtına için ter dökecek.

YETENEĞİNİ GÖSTERDİ

Son iki sezonda Manchester United ve Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Weghorst, istediği çıkışı bir türlü yakalayamasa da yeteneğinden bir şey kaybetmedi. EURO 2024'te gösterdiği performans, onun hala üst düzey bir forvet oldunu kanıtladı.

BU KEZ KABUL ETTİ

Abdullah Avcı'nın oyun tarzını çok beğendiği ve ara transfer döneminde 3 kez görüşme yaptığı Hollandalı yıldız, gelmeye ikna olmamıştı. Avcı yeniden Weghorst ile görüştü ve "Trabzon ve Trabzonspor tam sana göre. Şampiyonluğa oynayacak bir takım arıyorsan buraya gelmelisin. Burada yeniden çıkışa geçebilirsin" dediği belirtildi.