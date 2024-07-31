Fırtına sağ stopere Savic'i transfer ettikten sonra sol stopere de takviye yapmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre bu bölge için görüşülen isimlerin başında ise Watford forması giyen Wesley Hoedt geliyor. 30 yaşındaki stoper için bugüne kadar 3 farklı teklif yapan yönetim istediği sonucu alamamıştı. Kulübünün satmak istemediği Hollandalı futbolcu için Trabzonspor son bir teklif daha sundu ve fiyatı 2 milyon euro'lara kadar çıkardı. Yönetimin İngiliz ekibinden kesin bir cevap istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen sol stoper, 44 maçta forma giymiş, 3 gol ve 3 asist üretmişti. 1.93 boyundaki oyuncunun Watford ile bir yıllık daha sözleşmesi var. 2018 yılında piyasa değeri 15 milyon euro olan Wesley Hoedt, 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip.