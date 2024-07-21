Transfere hızlı bir başlangıç yaparak Denis Draguş, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Cihan Çanak ve Pedro Malheiro'yu kadrosuna katan Trabzonspor orta sahaya iki takviye daha düşünüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, orta sahaya iki transfer yapacaklarını, bunlardan birisinin Muhammed Cham diğerinin ise yerli bir oyuncu olacağını belirtmişti. Yerli isim ortaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Avcı'nın talebini yerine getirmeye çalışan bordo-mavili yönetimin, 30 yaşındaki Okay'ın menajeriyle görüşmelere başladığı aktarıldı.

ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

West Bromwich Albion ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun eski takımı olan Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığı belirlendi. Karadeniz devi 2015'te 2 milyon euro karşılığında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı başarılı futbolcuyu, 2018'de 6 milyon euro bonservisle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya göndermişti. EURO 2024'te Milli Takım forması giyen ve görev aldığı zaman başarılı performans sergileyen Yokuşlu geçen sezon West Bromwich'te 48 maça çıktı. 1 gol, 1 asiste imza attı. Trabzonspor formasıyla 2015-18 döneminde 106 resmi maça çıkan 1.91 boyundaki yıldız 10 gol, 7 asist kaydetmişti. Ön libero olan Okay, merkez orta saha ve stoperde de oynayabiliyor.