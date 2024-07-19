Geçen sezon en büyük sıkıntıyı stoper bölgesinde yaşayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı teknik direktörlük görevine geldikten sonra Baniya ve Benkovic'in performanslarını yetersiz bulup, bu ikiliye çok az şans vermişti. Fernandez de Avcı'nın gözüne giremedi. Pek çok maçta Batista Mendy'yi stoperde görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda savunmaya hem deneyimli hem de fark yaratacak isimler istiyor. Bu doğrultuda, savunma hattını yeniden inşa etmeyi planlayan bordo mavili yönetim, sağ stoper için rotasını İspanya'ya çevirmiş durumda.

3 SENELİK SÖZLEŞME TALEP ETTİ

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili ekip, Atletico'da forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Stefan Savic için harekete geçti. İspanyol kulübün Karadağlı yıldıza transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği öğrenildi. Karadağlı stoper ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi. Savic'in menajerinin bu görüşmede 3 yıllık sözleşme talep ettiği, Karadeniz devinin ise bu süreyi opsiyonlu şekilde kullanmak istediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun kulübünden ayrılması durumunda transfer sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.

YENİ BİR SAYFA İSTİYOR

2015'te 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atletico Madrid'e transfer olan Savic, İspanyol kulübünde geçirdiği oldukça başarılı sürecin ardından vedaya hazır. Fabrizio Romano, Savic'in Haziran 2025'te bitecek sözleşmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Romano, Karadağlı oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

KARİYERİNDE 9 KUPA VAR

Kariyerinde 9 kupa var 33 yaşındaki Savic, tam bir kupa canavarı. Manchester City ile 2010-11'de İngiltere'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid ile de İspanya'da 2020-21'de mutlu sona ulaştı. Karadağ'da 6 kez yılın futbolcusu seçilen Savic'in kariyerinde toplam 9 kupa var.