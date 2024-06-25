Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavili ekip; Nwakaeme, Lundstram, Barisic, Ozan Tufan ve Draguş'un ardından Cihan Çanak için geri sayıma geçti. Standard Liege forması giyen 19 yaşındaki sol kanat ve kulübü ile el sıkışan Fırtına, oyuncuya sözleşme gönderdi. Çanak imzayı attı ve iş bitti. Kanatların yanı sıra 10 numarada da forma giyebilen Çanak, Belçika ekibi ile geride kalan sezonda 31 resmi maçta süre almış ve 2 asist yapmıştı. Çanak'ın Liege ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu.