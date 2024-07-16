Bordo mavili yönetimin, Onuachu ve Muhammed Cham dışında Gent forması giyen 25 yaşında 10 numara Hyun-seok Hong ile temas halinde olduğu ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor 10 numaranın yanı sıra merkez orta sahada da görev yapan Güney Koreli oyuncu için Gent kulübü ile temasa geçti. Sol ayaklı oyuncu ile ilgili maliyet soruşturması yaptığı kaydedilen Karadeniz devinin, şartların oluşması halinde bu oyuncu için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Güney Kore Milli Takımı'nda 12 kez oynadı.

97 MAÇTA 16 GOL VE 17 ASİST ÜRETTİ

Hyun Seon Hong, Ağustos 2022'de LASK Linz'den 1.5 milyon euro bedelle Belçika ekibine transfer olmuştu. Gent forması altında bu zamana dek 97 resmi maçta forma giyen Hyun-seok Hong, 16 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Hyun-seok Hong'un, Gent ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.