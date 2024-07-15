Fırtına'nın forvet planı belli oldu! Son ana kadar...
Abdullah Avcı'dan transfer sözleri!
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!
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