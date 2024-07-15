Transfer döneminin başlamasıyla birlikte anlaştığı futbolcuları tek tek açıklayan Trabzonspor'da, forvet planı da belli oldu. Bordo-mavililer son ana kadar Paul Onuachu için girişimlerini sürdürme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma kesinlikle bir pivot santrfor takviyesi yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Eski oyuncusu Paul Onuachu'dan da vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam, transfer süreci uzayan yıldız ismi bekleyeceğini şu sözlerle aktardı: "İlla pivot santrfor birinci hafta bizimle olmak zorunda değil. Doğru zaman ve doğru şekilde doğru oyuncu olsun."

TAKIMI GERİ ADIM ATACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Avcı'nın vurguladığı ismin Paul Onuachu olduğu öğrenildi. Şu an bonservisi için yüksek bedeller talep eden Southampton'ın da ilerleyen süreçte istediği teklifleri bulamaması durumunda geri adım atmasının beklendiği bildirildi. Bu nedenle Nijeryalı golcünün transferinde temaslarını sürdüren ancak bu süreci zamana yayan yönetim kurulunun, son ana kadar şartları zorlayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.