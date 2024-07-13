Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon için Macaristan'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Zeleznicar ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

Bordo-mavililer, rakibini 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un gollerini Bardhi, Visca ve Enis kaydetti.

DRAGUŞ KADRODA YOK, NWAKAEME İKİNCİ YARIDA OYNADI

Trabzonspor'un Macaristan kampına dün katılan yeni transfer Denis Draguş, maç kadrosunda yer almadı. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Abdurrahman Bayram da karşılaşmada forma giymedi.

Trabzonspor'da takımla çalışmaya yeni başlayan Nwakaeme de maçta süre aldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Trezegeuet'nin yerine oyuna dahil olan Nijeryalı oyuncu, Visca'nın da çıkmasıyla kaptanlık pazubendini taktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

43. dakikada Trabzonspor, serbest atıştan öne geçti. Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Bardhi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Popovic'in sağ tarafından filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

56. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Trezeguet, Yusif tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Visca, kullandığı sert penaltı atışında topu kalecinin sol tarafından filelere gönderdi: 2-0.

74. dakikada Serkan Asan'ın geri pasında kaleci Onuralp Çevikkan, topu rakibinin yakınında kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

77. dakikada Trabzonspor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Cihan Çanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan ayağıyla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.