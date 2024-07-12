Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.